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Ecuador

La inquietante coincidencia entre la muerte de un sacerdote en plena misa en Ecuador y la película "El día de la bestia"

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Cura con un crucifijo / FOTO: AFP
De acuerdo con varios usuarios en redes sociales, el personaje de la película de ciencia ficción tiene algunos rasgos similares al padre que murió en medio de la misa.

El fallecimiento del padre que presidía una misa en Ecuador fue comparado recientemente conla escena de la película 'El día de la bestia', cuyo sacerdote muere de la misma manera.

De acuerdo con varios usuarios en redes sociales, el personaje de la película de ciencia ficción tiene algunos rasgos similares al padre que murió en medio de la misa.

Su cabeza sin cabello y su barba blanca. Además, en la película, el sacerdote le expresa a otro clérigo que, con la ayuda de Dios, lograrán salir adelante.

La tragedia se produjo el sábado 17 de octubre, cuando el sacerdote presidía una eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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En medio de la ceremonia, una cruz de grandes dimensiones, elaborada en madera y ubicada detrás del altar, se desprendió de su soporte y cayó sobre Sánchez Molinari.

Después del impacto, varios asistentes reaccionaron e intentaron acercarse para socorrer al sacerdote. Pese a la intervención de los presentes, el religioso perdió la vida en el lugar.

Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el sur de Guayaquil. Desde este templo desarrollaba su ministerio religioso y brindaba acompañamiento espiritual a los miembros de la comunidad.

Formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, una orden católica enfocada en la evangelización y la labor misionera.

El religioso nació en Cuenca en 1973 y también ejerció su labor pastoral en San Lorenzo de Vinces, de acuerdo con publicaciones de medios ecuatorianos. Durante su trayectoria, estuvo dedicado al servicio religioso y al acompañamiento de los fieles en las comunidades donde trabajó.

Su fallecimiento ocurrió apenas un día después de una fecha significativa en su vida sacerdotal. Según reportes de la prensa local, el viernes 16 de octubre había conmemorado su aniversario de ordenación.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote mediante un comunicado difundido el mismo sábado en que ocurrió el accidente.

En el pronunciamiento, la institución eclesiástica identificó a Patricio Alfredo Sánchez Molinari como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor.

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