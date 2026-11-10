Se conoce grave y explícita amenaza de muerte contra María Corina Machado tras su regreso a Venezuela

Este martes se dio a conocer una grave y explícita amenaza de muerte contra la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras su regreso a Venezuela.

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Mediante un video al que tuvo acceso NTN24, se evidencia a una mujer identificada como Ocaride Perozo, afiliada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la cual asegura que le haría daño a la líder de la democracia venezolana.

Según trasciende, el mencionado audiovisual fue grabado antes del retorno de María Corina Machado a Venezuela.

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"Esa tipa llega a Venezuela, y la llegan a meter en la Embajada de Estados Unidos o donde sea, la vamos a matar", dijo la simpatizante del chavismo.

"Loco, así uno tiene que estar, dispuesta a matarse (...) No le digo nada (a María Corina), yo le hago, yo le voy a hacer", añadió.

Machado, cabe apuntar, enfrenta diversos retos y riesgos para su integridad física tras su regreso a Venezuela, marcados por la persistencia de un aparato de seguridad estatal y un contexto político complejo.

En reiteradas ocasiones, voceros de la dictadura han buscado la manera de juzgarla bajo los cargos inventados de "traición a la patria" y "conspiración".

Por su parte, allegados de Machado, recordemos, también han sufrido agresiones, hostigamiento e incluso atentados contra su vida.

A pesar de la salida del poder del tirano Nicolás Maduro en enero de 2026 tras su captura y extracción, la dictadura continúa en Venezuela.