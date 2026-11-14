Estados Unidos continúa lidiando con la crisis aérea; miles de personas se han visto afectadas

Una falla en medio del reemplazo de un cable de cobre por uno de fibra óptica en un sistema de comunicaciones habría desatado la crisis aérea con la que todavía lidia Estados Unidos, pese a que hace casi 24 hora volvieron a tener luz verde para volar, las aerolíneas siguen gestionando retrasos y cancelaciones. Sin embargo, cientos de miles de personas sufrieron este sábado cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión.