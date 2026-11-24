Tiemblan las pandillas: Bukele estudia desplegar dos bases militares en Haití para combatirlas

Tras más de un mes del despliegue militar de El Salvador en Haití, el presidente Nayib Bukele buscaría aumentar su presión contra las pandillas haitianas, responsables de la captura de cuatro ingenieros salvadoreños, de quienes aún se desconoce su paradero. De acuerdo con la información preliminar, Bukele estaría evaluando instalar dos bases militares en zonas claves del territorio haitiano, afectadas severamente por la violencia de estos grupos criminales.