"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Wilson Ruiz Orjuela, exministro de Justicia de Colombia, analizó en NTN24 la solicitud para que alias Timochenko sea expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La tal ‘Paz total’ fue una permisividad y la paz en su momento también. Fue una decisión que tomó el Estado colombiano, pero nunca debió interpretarse como una renuncia a exigir responsabilidades”, señaló.