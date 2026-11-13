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Estados Unidos - Cuba

¿Se acerca el fin de la tiranía cubana? "La libertad está cerca": Madeline Pumariega

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Trump advirtió que quiere resolver lo de Cuba "antes de irse", es decir, antes de terminar su mandato.

La Noche de NTN24 repasa las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le puso plazo a la caída del régimen castrista en Cuba.

Trump advirtió que quiere resolver lo de Cuba "antes de irse", es decir, antes de terminar su mandato al que quedan exactamente 2 años 2 meses y siete días con cuentas del viernes 13 de noviembre.

El mandatario hizo sus declaraciones en entrevista con Salem News Channel, donde nuevamente ratificó el nombre de su estrategia para el inmediato futuro de Cuba: Marco Rubio, el secretario de estado de Estados Unidos, a quien califica como un tipo muy bueno y talentoso.

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"Quiero resolver el tema de Cuba antes de irme, sí. Tenemos a un tipo muy bueno y talentoso para Cuba llamado Marco. Los padres de Marco Rubio son de Cuba, como probablemente saben, y a él le encantaría hacerlo", expresó Trump.

Madeline Pumariega, presidente de Miami Dade College y del Instituto para la Libertad de las Américas, dijo en entrevista con La Noche de NTN24 que "la libertad está cerca" y que "el régimen es un fracaso".

Es importante mencionar que el Miami Dade College fue sede del décimo primer diálogo presidencial sobre democracia, libertad e inteligencia artificial organizado por el grupo IDEA.

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