La noche del lunes un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta sacudió a Villavicencio dejando, hasta el momento, 23 personas y cuantiosos daños.

El hecho generó preocupación entre los habitantes de la capital del Meta e hizo que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunciara.

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El mandatario confirmó el ataque y señaló que las autoridades se encontraban recopilando información para establecer el alcance de lo ocurrido.

"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.

Asimismo, el jefe de Estado responsabilizó al narcoterrorismo de este tipo de acciones y aseguró que su administración no dará marcha atrás en la ofensiva contra las organizaciones criminales.

Según el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, junto a la Gobernación del Meta, se ofreció una recompensa de hasta 150 millones de pesos para quienes proporcionen información sobre los responsables del ataque:

La detonación destruyó por completo dos establecimientos comerciales y ocasionó afectaciones en un radio aproximado de 500 metros, entre ellos el edificio de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio, además de interrumpir el servicio de energía eléctrica en el sector.

Las imágenes del atentado

En los últimos minutos se conocieron imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se ve el momento exacto de la explosión.

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Las imágenes, en blanco y negro, muestran el momento en que el vehículo explota y provoca un apagón en el Parque de los Libertadores y genera movimientos en cables de alta tensión a varias cuadras.