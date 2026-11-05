EE. UU. ofrece hasta 50 millones de dólares por tres líderes del Tren de Aragua: estos son los tres cabecillas buscados

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas y mayores recompensas, que suman hasta 50 millones de dólares, por información que lleve al arresto o la condena de los tres principales líderes del Tren de Aragua (TdA).

Cabe recordar que Estados Unidos designó a esta organización como Organización Terrorista Extranjera (FTO) durante la Administración Trump, el año pasado.

La oferta se hace dentro del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP). La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley la anunció en coordinación con el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia.

Cuánto ofrecen por cada líder del Tren de Aragua

Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”: la recompensa subió de hasta 4 millones a hasta 20 millones de dólares.

la recompensa subió de hasta 4 millones a hasta 20 millones de dólares. Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanni” y “El Viejo”: la oferta pasó de hasta 5 millones a hasta 15 millones de dólares.

la oferta pasó de hasta 5 millones a hasta 15 millones de dólares. Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”: es una nueva oferta de hasta 15 millones de dólares.

Quién es quién en la cúpula del Tren de Aragua

Según documentos judiciales, Romero es el actual líder del TdA. Dirige las operaciones del grupo, que incluyen el narcotráfico, la minería ilegal de oro en Venezuela y los asesinatos.

Mosquera Serrano y Rivas Núñez son sus subordinados:

Mosquera Serrano supervisa las operaciones del TdA en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica. También figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Según las autoridades, ha dirigido múltiples actos de violencia, entre ellos robo, extorsión y secuestro.

Rivas Núñez supervisa las operaciones de la organización en Venezuela.

La acusación formal en Texas

El 29 de julio de 2026, una acusación formal sustitutiva presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas imputó a Romero, Mosquera Serrano y Rivas Núñez.

Los cargos son conspiración para proporcionar, proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización de narcotráfico internacional.

Mosquera Serrano enfrenta además cargos por distribución internacional de cocaína y conspiración para la distribución internacional de cocaína.