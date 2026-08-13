NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Claudia Sheinbaum

La presidente Claudia Sheinbaum dijo que a brigada de rescatistas mexicanos se les "pidió otra certificación" en Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Colombia agota el plazo para hallar sobrevivientes tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes y ya registra más de 200 muertos.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que Colombia no aprobó el envío de rescatistas militares mexicanos para apoyar en las zonas afectadas por el terremoto por falta de una certificación.

Colombia agota el plazo para hallar sobrevivientes tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes y ya registra más de 200 muertos.

El presidente Abelardo de la Espriella enfrenta críticas de la oposición debido al rechazo de socorristas provenientes de gobiernos de izquierda. Su administración niega los señalamientos, aunque hasta ahora ha aceptado solo brigadas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

o

"La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional, de rescatistas, no fue aprobada por el gobierno de Colombia", explicó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "Pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación".

"Está lista para salir en cualquier momento", añadió.

México tiene vasta experiencia en el manejo de este tipo de tragedias. Envió, por ejemplo, brigadas de socorro a Venezuela, devastada por el doble sismo del 24 de junio que dejó más de 6.000 muertos.

"Son buenísimos los rescatistas de México (...) han trabajado en muchos lugares del mundo", añadió la mandataria, quien descartó "un conflicto" por la negativa.

Un grupo de Topos mexicanos llegó el miércoles a Colombia por su cuenta, proveniente de Venezuela. Estos célebres rescatistas, civiles y voluntarios, habían denunciado las restricciones a la ayuda internacional.

México envió además 19,5 toneladas de alimentos, agua y medicamentos. La ayuda humanitaria alcanzará esta semana las 58 toneladas, según el gobierno.

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

Ayuda humanitaria

Emergencia

Terremoto en Colombia

Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica por carta del director de la UNGRD de Petro en la que no considera necesaria ayuda de rescatistas internacionales en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - EFE.
Aranceles

Trump prepara nueva ofensiva arancelaria contra 60 países: Colombia quedaría gravada con un impuesto del 12,5%

Nicolás Maduro - AFP - EFE
Presos políticos

Mientras Maduro goza del garante sistema judicial de EEUU, los presos políticos sufren en Venezuela

Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto EFE
Transición democrática

Las exigencias del senador Rick Scott para avanzar en la transición democrática en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - EFE.
Aranceles

Trump prepara nueva ofensiva arancelaria contra 60 países: Colombia quedaría gravada con un impuesto del 12,5%

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

Estos son los puntos claves de la tercera audiencia judicial que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro - AFP - EFE
Presos políticos

Mientras Maduro goza del garante sistema judicial de EEUU, los presos políticos sufren en Venezuela

Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto EFE
Transición democrática

Las exigencias del senador Rick Scott para avanzar en la transición democrática en Venezuela

Ferran Torres celebrando su gol en la final de la Copa del Mundo-Foto: EFE
Fútbol

Ferran Torres aclara la polémica por su gorra con el lema “Make Spain Great Again” en los festejos del Mundial

Ex Miss Universe Chocó perdió su casa en el terremoto - EFE
Terremoto en Colombia

"Nuestra casa se cayó por completo": Ex reina de belleza que estuvo en Miss Universe Colombia mostró cómo quedó su vivienda tas el terremoto

Incendios en Francia y España - Foto: EFE
Incendios forestales

El fuego avanza sin control en Francia y España: más de 300 mil evacuados por incendios forestales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023