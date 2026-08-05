Greeicy Rendón estaría embarazada de su segundo hijo: Mike Bahía dejó ver ecografía

Greeicy Rendón y Mike Bahía se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana, y cuentan con una amplia acogida entre sus seguidores debido a la carrera que también han construido a nivel musical internacional.

Si bien ya han pasado más de cuatro años desde que se convirtieron en padres, lo cierto es que recientemente despertaron rumores sobre la posible llegada de un segundo hijo.

Aunque la pareja ha dejado claro en entrevistas pasadas que su hijo, Kai, no fue planeado, el pequeño se ha convertido en la principal motivación para ambos, incluso acompañándolos en varios de sus conciertos.

En este sentido, los rumores sobre la posible llegada de un nuevo bebé surgieron luego de que Mike Bahía publicara, a través de su cuenta de TikTok, un corto video en el que le están realizando una ecografía a Greeicy.

Aunque ninguno de los dos entregó mayores detalles sobre este tema, las especulaciones no se hicieron esperar y, en cuestión de minutos, varios seguidores manifestaron la ilusión que les genera la posibilidad de que Mike y Greeicy estén esperando un nuevo bebé.

Sin embargo, para otros usuarios simplemente se trataría de un adelanto de un nuevo video musical en el que ambos participarían y que sería lanzado dentro de pocas semanas, donde su hijo, quizás, sería el protagonista.

Cabe resaltar que los dos artistas han publicado recientemente adelantos de su nueva canción, titulada 'Me tiene latiendo', por lo que se espera que en las próximas semanas esté disponible en todas las plataformas digitales.