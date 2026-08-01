Concacaf pide que se haga una "revisión integral" del liderazgo de Infantino tras polémica propuesta de inversiones privadas en la FIFA

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) emitió un fuerte comunicado en el que pide una "revisión" del liderazgo de Gianni infantino tras la polémica propuesta de inversiones privadas en la FIFA.

La Concacaf señaló en su escrito que la controversia no puede ignorarse ya que compromete el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el activo más importante del fútbol en el mundo.

Por lo que considera que la polémica propuesta de Infantino fue impulsada "al margen de todos los marcos de gobernanza establecidos, sin transparencia, consulta ni debido proceso".

"Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares. Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo", afirmó la confederación.

Además, la entidad puntualizó que esto no es algo que solo le preocupa a la Concacaf sino que es una preocupación "compartida por numerosas confederaciones, Asociaciones Miembro y por quienes sirven y aman a nuestro deporte".

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"Cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger el fútbol concluyen que ya no pueden hacerlo desde dentro, la familia del fútbol tiene derecho a preguntarse cómo se permitió que una propuesta de esta naturaleza avanzara hasta ese punto y quién debe asumir la responsabilidad por ello".

La Concacaf también recordó que la FIFA no es una empresa privada, y por ende, aquellos que son elegidos para dirigir el ente rector del fútbol en el mundo lo deben hacer "por encima del poder", porque cuando eso no se cumple "la rendición de cuentas no puede ser opcional".

Por ello, considera que "la rendición de cuentas y el liderazgo sean abordados adecuadamente a través de las instituciones y los procedimientos establecidos en los Estatutos de la FIFA".

El fuerte comunicado del organismo llega horas después de que Infantino diera marcha atrás a la polémica propuesta de inversiones privadas de la FIFA.

Según el presidente de la FIFA, el proyecto "ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar".

La FIFA presentó hace unos días una propuesta para crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), la cual estaría a cargo de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).