Dos personas murieron y tres se encuentran desaparecidas tras el volcamiento de una embarcación que salió de Trinidad y Tobago a Venezuela

Un hombre y una niña de seis años murieron y al menos otras tres personas se encuentran desaparecidas después de que una embarcación con una treintena de migrantes a bordo volcara frente a las costas de Trinidad, informaron el jueves una unidad de rescate y autoridades locales.

Una lancha pequeña que intentaba realizar un peligroso cruce ilegal volcó el miércoles cerca de la playa Los Iros, al sur de la isla de Trinidad, a unos 10 kilómetros de Venezuela. Según la policía, muchos de los tripulantes lograron subir de vuelta a la embarcación, que quedó nuevamente a flote y luego se alejó de la zona.

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago se desplegó el miércoles en la tarde y recuperó el cuerpo de un hombre. Mientras, la unidad aérea de la policía envió drones a lo largo de la costa.

VEA TAMBIÉN Esta es la fecha en la que se realizará la próxima audiencia contra Maduro y Cilia Flores: juez tendrá decisión clave sobre el futuro del caso o

Las labores de rescate se reanudaron el jueves encabezadas por el Hunters Search and Rescue Team (HSRT), que informó haber encontrado a un menor de edad en un tramo rocoso del litoral. Las autoridades trinitenses confirmaron después que se trataba de una niña de seis años.

Vallence Rambharat, capitán del HSRT, indicó el jueves que "se habla de que había unas 29 personas a bordo". "La gran mayoría sobrevivió, y los que seguían desaparecidos eran dos adultos, según nos dijeron, y un niño", declaró en un video publicado en redes sociales poco después del hallazgo de la niña.

Según Rambharat, migrantes venezolanos en la playa Los Iros aportaron detalles sobre el naufragio.

Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el país insular de 1,4 millones de habitantes. Muchos entran y salen de Trinidad de manera irregular.

La policía señaló que, en este caso, los migrantes en su mayoría indocumentados intentaban regresar a Venezuela.

VEA TAMBIÉN "Todos los venezolanos seremos observadores": María Oropeza sobre mesa de diálogo con el régimen y sectores democráticos o

La Guardia Costera y otros equipos de emergencia continúan las operaciones de búsqueda de los desaparecidos a lo largo de la costa sur.