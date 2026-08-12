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Mario Díaz-Balart

“Da vergüenza ajena, posiblemente tiene alucinaciones”: congresista de EE. UU. responde a Petro, quien lo llamó “estúpido”

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El legislador republicano Mario Díaz-Balart ofreció una entrevista exclusiva en Club de Prensa de NTN24.

El congresista de Estados Unidos Mario Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, respondió a los insultos del expresidente colombiano Gustavo Petro, quien lo llamó "estúpido" en redes sociales por sus comentarios sobre la economía colombiana.

El legislador republicano calificó las declaraciones como "vergüenza ajena" y señaló que le causa "honra" el desacuerdo con Petro.

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"Da vergüenza ajena, y de nuevo, hay que recordar de quién estamos hablando, una persona que además de todos los problemas, obviamente hay estas historias de que es también adicto, posiblemente hasta tiene alucinaciones", declaró Díaz-Balart en entrevista exclusiva con NTN24.

El congresista añadió que le preocuparía más si Petro dijera algo positivo de él.

El intercambio se produjo después de que Petro publicara en redes sociales: "Estúpido, no sabe ni qué es economía, señor Díaz-Balart. Si el trabajo crece, crece la riqueza, eso dijo Abraham Lincoln. Si yo hice crecer los puestos de trabajo como nunca antes en el siglo XXI, entonces hice crecer la riqueza nacional".

Díaz-Balart confirmó que Estados Unidos ha anunciado mil millones de dólares en asistencia para Colombia, una decisión tomada inmediatamente después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella y antes de los recientes terremotos.

"Justo después de la toma de la posesión, yo tuve el honor de estar ahí con este nuevo presidente y su administración. Se anunció, bueno, en cuanto nos montamos en el avión de regreso a Washington, anunciamos mil millones de dólares de asistencia", explicó.

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El legislador destacó que la relación bilateral entre ambos países ha cambiado radicalmente con el nuevo gobierno colombiano, en cabeza de Abelardo de la Espriella.

"Ahora tenemos un presidente en Colombia, de nuevo, que apoya las Fuerzas Armadas, que apoya las Fuerzas de Seguridad. Ha estado muy claro en su actitud contra la corrupción, el narcoterrorismo", afirmó.

Sobre la situación de Petro, quien solicitó permiso al Senado colombiano para salir del país a pesar de estar incluido en la lista OFAC, Díaz-Balart evitó especular sobre una posible detención, pero ofreció "ayuda" si el expresidente necesita tratamiento por adicciones.

"Si él le pidiera asistencia a los Estados Unidos para buscar ayuda, para ir a un centro de rehabilitación, un centro donde pueden ayudarlo con su adicción de drogas, yo creo que los Estados Unidos estaría dispuesto a ayudarlo", señaló.

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El congresista también se refirió a la respuesta del gobierno colombiano ante los terremotos de magnitud 7.4, calificándola como "una de las respuestas más impresionantes" que ha visto.

Estados Unidos movilizó equipos técnicos de búsqueda y rescate de Virginia y California para apoyar las labores en Colombia.

Díaz-Balart, además, confirmó que Colombia se reincorporó al "escudo de las Américas" y que la cooperación en materia de inteligencia compartida se restablecerá completamente.

"La relación entre los Estados Unidos y Colombia, estamos hablando de 200 años de relación, una relación muy importante, muy positiva, que sufrió bajo estos cuatro años de la presidencia de este individuo Petro", concluyó.

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