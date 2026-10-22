“La salida de este régimen está más cerca que nunca y es inevitable”: integrante de Vente Venezuela

Este jueves en Venezuela se adelanta una jornada de movilizaciones convocadas por el partido Vente Venezuela, y apoyadas por la líder democrática María Corina Machado. Esto en el marco del tercer aniversario de las primarias, así como la exigencia de un cronograma electoral, siendo esta una de las recientes exigencias del pueblo venezolano, tras el cierre del tercer ciclo de diálogos entre el régimen y los representantes de la oposición. Sobre estos temas, El Informativo de NTN24 conversó con Marcos Velazco, miembro de la organización Vente Venezuela.