Lucha frontal en Colombia contra los terroristas: De la Espriella ejecuta décimo bombardeo en 100 días de Gobierno

El gobierno de Abelardo de la Espriella ejecutó la noche del miércoles 18 de noviembre su décimo bombardeo militar desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto. La operación se desarrolló en el Valle del Cauca contra un "objetivo narcoterrorista", cuyos resultados serán anunciados una vez se consolide la información operacional. La operación también marca un cambio frente a la política de Gustavo Petro, quien, en el marco de la "Paz Total", restringió los bombardeos ante el riesgo de que menores de edad reclutados por grupos armados estuvieran en los campamentos.