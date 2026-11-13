El Monumental se prepara para una noche especial: Lionel Messi volvería a jugar en Argentina

El estadio Monumental recibiría de nuevo a Lionel Messi, pero esta vez el astro argentino llegará como rival de River Plate. El Inter Miami confirmó un amistoso frente al club millonario para el 19 de enero de 2027, en un encuentro que marcará la primera visita del equipo norteamericano a Argentina.

VEA TAMBIÉN “Fue una de las cosas más feas que he visto”: futbolista venezolano es finalista de un premio de la MLS por ayudar a su país o

El encuentro está programado para el martes 19 de enero y hará parte de la pretemporada del equipo de la MLS. La confirmación se anunció por ambas instituciones, que promocionan el compromiso bajo el lema “Un encuentro Monumental”.

Para Messi, la visita va a tener un significado especial. El capitán argentino irá otra vez al escenario en el que disputó su último partido con la selección nacional, el pasado 6 de octubre, cuando Argentina venció 3-0 a Benín. Esa presentación estuvo marcada por la despedida del futbolista de la Albiceleste en el estadio de River, tras una trayectoria internacional que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022 y dos títulos de la Copa América.

Esta vez, el retorno será distinto: no vestirá la camiseta de su país, sino la del Inter Miami, equipo al que llegó en 2023 y con el que protagonizó una transformación deportiva y mediática de la Major League Soccer (MLS).

El partido igualmente tendrá un atractivo adicional para los aficionados argentinos, pues será la primera presentación del Inter Miami en territorio argentino. El club de Florida llevará a Buenos Aires a varias de sus figuras internacionales, entre ellas el uruguayo Luis Suárez, el argentino Rodrigo De Paul y el brasileño Casemiro, pero la convocatoria definitiva va a depender de la planificación deportiva para esa fecha.

Del lado de River, el amistoso va a permitir al equipo y a sus seguidores medirse con una de las instituciones más reconocidas del fútbol de norteamérica. La organización está a cargo de COC Global, que anunció que la jornada va a incluir actividades para los hinchas y propuestas que buscarán ampliar la experiencia más allá de los 90 minutos de juego.

La vuelta de Messi al Monumental también recuperará el recuerdo de su última aparición allí con Argentina. En octubre, el estadio fue escenario de una noche cargada de emoción para el jugador y los aficionados. Ahora bien, cerca de tres meses después, volverá a pisar ese césped para protagonizar un partido entre dos clubes con millones de seguidores.

Los detalles de la venta de entradas y las actividades adicionales serán comunicados próximamente por medio de los canales oficiales de los equipos y de la organización.