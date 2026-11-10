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Jueza federal de EE. UU. ordena un examen psiquiátrico a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, tras su arresto en Florida

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Meghan Markle, la Duquesa de Sussex-Foto EFE
Meghan Markle, la Duquesa de Sussex-Foto EFE
La magistrada Lindsay Griffin solicitó un dictamen independiente para determinar si el acusado cuenta con la competencia mental requerida para hacer frente al proceso judicial en su contra.

Una jueza federal de los Estados Unidos ordenó la realización de un examen psiquiátrico a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, al albergar sospechas fundadas sobre su plena competencia mental para comprender el desarrollo de su proceso penal, tras su reciente arresto en el estado de Florida bajo graves cargos de posesión de material de abuso sexual a menores.

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Los registros judiciales divulgados este martes precisan que la magistrada Lindsay Griffin, adscrita al Distrito Central de Florida, instruyó una revisión independiente y requirió la obtención de todos los historiales médicos y de salud mental del acusado, de 82 años, luego de su primera comparecencia ante la corte la semana pasada.

“Encuentro causas razonables para creer que el acusado podría padecer actualmente una enfermedad mental o defecto que lo incapacita mentalmente hasta el punto de no poder comprender la naturaleza y las consecuencias de los procedimientos en su contra o prestar la debida asistencia en su defensa”, expuso la jueza Griffin en su dictamen.

La orden emitida por la togada establece como plazo límite el próximo 20 de noviembre para la presentación de un informe completo por parte de la psiquiatra Amie Gerodimos, documento que deberá detallar los antecedentes, los síntomas actuales y las conclusiones clínicas sobre la aptitud legal del procesado.

El arresto de Markle Sr. quien residía en una clínica especializada en la atención de la demencia en la localidad floridana de Lakeland se produjo tras una investigación coordinada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que derivó en cargos por posesión de material ilícito y el hallazgo de múltiples soportes con contenido explícito en depósitos de California y en su antigua residencia en Filipinas.

El caso se originó a raíz de pesquisas previas en Filipinas, país donde el acusado residió hasta mayo pasado antes de su traslado a territorio norteamericano. De ser declarado culpable en los tribunales federales, el procesado enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión.

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Por su parte, Meghan Markle aseguró en una misiva remitida al diario británico The Sun el pasado 23 de octubre que conoció desde 2018 las acusaciones contra su progenitor por información proporcionada de manera directa por la Policía británica. Según la duquesa, esta circunstancia motivó la ruptura definitiva de su relación familiar y la prohibición de contacto con sus hijos.

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