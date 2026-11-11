Alerta roja por la violenta depresión Charles: lluvias torrenciales y destrozos colosales azotan Madeira, la tierra natal de Cristiano Ronaldo

El archipiélago portugués de Madeira sufrió durante la madrugada de este miércoles los efectos directos de la depresión Charles, un fenómeno meteorológico adverso que provocó lluvias torrenciales, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caídas de árboles tras el registro de rachas de viento superiores a los 130 kilómetros por hora.

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Según el balance preliminar emitido por el Servicio Regional de Protección Civil, los equipos de emergencia atendieron más de un centenar de incidencias operativas sin que se reportaran víctimas fatales, con un destacado énfasis en los acumulados extremos medidos en zonas montañosas como Chão do Areeiro, donde se alcanzaron los 355 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas.

Los municipios de Funchal, Santa Cruz y Machico concentraron los mayores daños materiales, los cuales incluyeron vehículos arrastrados por crecidas de agua en áreas urbanas, cortes en el suministro eléctrico y la paralización temporal de los centros educativos y servicios públicos no esenciales decretada por las autoridades regionales.

Pese a la magnitud de los estragos, el comandante adjunto de Protección Civil, Rui Faria, transmitió tranquilidad al señalar que “lo peor ya ha pasado” en el archipiélago atlántico, debido a que la trayectoria de la borrasca se desplazó ligeramente hacia el sur para disminuir el impacto inicial previsto.

Tras su paso por Madeira, la depresión Charles se desplaza hacia Portugal continental, donde las administraciones gubernamentales declararon la situación de alerta para este miércoles. La agencia meteorológica portuguesa mantiene vigentes los avisos de nivel rojo el máximo de una escala de tres en varios distritos del centro y sur del país, incluida la capital, Lisboa.

Las previsiones anticipan rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, las cuales podrían superar dichos registros en algunas zonas montañosas. Hasta el momento, la llegada del temporal al continente dejó algunos cortes puntuales de suministro eléctrico, caídas menores de estructuras y pequeñas inundaciones, sin que se registren incidencias de carácter grave.

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El temporal provocó además importantes alteraciones en la movilidad y los transportes, con la cancelación de tres escalas de cruceros y la suspensión temporal de las conexiones marítimas regulares entre Madeira y la vecina isla de Porto Santo.