NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Portugal

Alerta roja por la violenta depresión Charles: lluvias torrenciales y destrozos colosales azotan Madeira, la tierra natal de Cristiano Ronaldo

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Condiciones meteorológicas adversas provocadas por el paso de la tormenta Charles, en Portugal-Foto EFE
Condiciones meteorológicas adversas provocadas por el paso de la tormenta Charles, en Portugal-Foto EFE
El fenómeno meteorológico dejó más de un centenar de emergencias por inundaciones y deslizamientos en la región insular sin víctimas fatales, y el cierre preventivo de instituciones educativas.

El archipiélago portugués de Madeira sufrió durante la madrugada de este miércoles los efectos directos de la depresión Charles, un fenómeno meteorológico adverso que provocó lluvias torrenciales, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caídas de árboles tras el registro de rachas de viento superiores a los 130 kilómetros por hora.

o

Según el balance preliminar emitido por el Servicio Regional de Protección Civil, los equipos de emergencia atendieron más de un centenar de incidencias operativas sin que se reportaran víctimas fatales, con un destacado énfasis en los acumulados extremos medidos en zonas montañosas como Chão do Areeiro, donde se alcanzaron los 355 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas.

Los municipios de Funchal, Santa Cruz y Machico concentraron los mayores daños materiales, los cuales incluyeron vehículos arrastrados por crecidas de agua en áreas urbanas, cortes en el suministro eléctrico y la paralización temporal de los centros educativos y servicios públicos no esenciales decretada por las autoridades regionales.

Pese a la magnitud de los estragos, el comandante adjunto de Protección Civil, Rui Faria, transmitió tranquilidad al señalar que “lo peor ya ha pasado” en el archipiélago atlántico, debido a que la trayectoria de la borrasca se desplazó ligeramente hacia el sur para disminuir el impacto inicial previsto.

Tras su paso por Madeira, la depresión Charles se desplaza hacia Portugal continental, donde las administraciones gubernamentales declararon la situación de alerta para este miércoles. La agencia meteorológica portuguesa mantiene vigentes los avisos de nivel rojo el máximo de una escala de tres en varios distritos del centro y sur del país, incluida la capital, Lisboa.

Las previsiones anticipan rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, las cuales podrían superar dichos registros en algunas zonas montañosas. Hasta el momento, la llegada del temporal al continente dejó algunos cortes puntuales de suministro eléctrico, caídas menores de estructuras y pequeñas inundaciones, sin que se registren incidencias de carácter grave.

o

El temporal provocó además importantes alteraciones en la movilidad y los transportes, con la cancelación de tres escalas de cruceros y la suspensión temporal de las conexiones marítimas regulares entre Madeira y la vecina isla de Porto Santo.

Temas relacionados:

Portugal

Depresión Charles

Huracán

Inundaciones

Fenómeno meteorológico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La oportunidad de que María Corina sea presidente es ahora o nunca; ganará por 97%": Tuto Quiroga

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Como uno más: vestido de camuflado De la Espriella acompaña operativos de las fuerzas militares

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de mansión de pandillero en Haití-Foto: Cortesía
Haití

Dicho y hecho: así fue el contundente ataque de Nayib Bukele a mega mansión de cabecilla en Haití

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regimen chavista

"A Venezuela la vamos a ver libre": contundente mensaje de Jeanine Áñez sobre fin de la dictadura chavista

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Maduro vende a temidos colectivos chavistas como supuestas "organizaciones inofensivas" por la ecología, el deporte y los derechos humanos

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Así son las indignantes celebraciones de Delcy Rodríguez con navidad adelantada y empatía nula por Venezuela

María Corina Machado con familiares de presos políticos (Comité de DDHH de Vente Venezuela)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se reunió en emotivo encuentro con más de 100 familiares de presos políticos: "Su dolor nos compromete"

Migrantes en México (EFE)
Frontera con México

México frena una nueva caravana migrante rumbo a Estados Unidos: por lo menos 40 personas habrían sido detenidas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Así son las indignantes celebraciones de Delcy Rodríguez con navidad adelantada y empatía nula por Venezuela

Osmel Sousa, asesor de belleza cubano-venezolano - Foto: EFE
Osmel Sousa

Osmel Sousa expresó su tristeza por los cambios que encontró en la Quinta Rosada: "Eso por dentro me dio dolor; aquello es un desastre"

María Corina Machado con familiares de presos políticos (Comité de DDHH de Vente Venezuela)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se reunió en emotivo encuentro con más de 100 familiares de presos políticos: "Su dolor nos compromete"

Migrantes en México (EFE)
Frontera con México

México frena una nueva caravana migrante rumbo a Estados Unidos: por lo menos 40 personas habrían sido detenidas

Clan del Golfo - AFP
Bombardeo

Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó: alias 'Alex', uno de los cabecillas de la organización, estaría entre los abatidos

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

De la Espriella publicó imágenes de toma policial a La Picota en Bogotá: "Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales"

Rodrigo Lara y Alejandro Ordóñez
Gobierno de Colombia

Rodrigo Lara sale del Ministerio del Interior, el presidente De la Espriella anunció a Alejandro Ordóñez como su reemplazo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023