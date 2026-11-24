Seis pandilleros abatidos y golpes contundentes: así trabaja la Fuerza de Supresión contra Pandillas (GSF)

Militares fuertemente armados y en vehículos blindados avanzan para retomar el control del país que está en manos de las pandillas. En Gros-Morne, tropas del GSF se enfrentaron a pandilleros fuertemente armados y fueron incautadas 100 armas de fuego y equipos de comunicación; además localizaron las nuevas bases donde estaban operando los criminales. En Tabarre también hubo disputa contra estos criminales y seis pandilleros fueron abatidos. Esto es el resultado del despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas en múltiples frentes para desarticular redes criminales en Puerto Príncipe, capital de Haití.