Trump asegura que habrá elecciones en Venezuela: "Estamos totalmente a cargo"

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado en rueda de prensa sobre si habrá elecciones en Venezuela.

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Ante tal interrogante, el titular de la Casa Blanca respondió: "En algún momento, sí... Nos llevamos muy bien con el gobierno (régimen en cabeza de Delcy Rodríguez)".

"Estamos a cargo, estamos totalmente a cargo y nos llevamos bien con ellos... El pueblo de Venezuela nos ama porque estamos trayendo grandes compañías petroleras allí", añadió.

Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se volvió a referir a las futuras elecciones presidenciales de Venezuela.

"Vamos en ritmo, si las cosas continúan según lo programado, para tener nuevos magistrados de la Corte Suprema en funciones para mediados del próximo mes, en diciembre", aseveró Rubio.

Posteriormente a eso, muy poco después, se creará el nuevo consejo electoral. "Estas son dos cosas que son esenciales", complementó.

Aunque el panorama político en Venezuela es un tanto confuso, la Casa Blanca reitera su estrategia de "tres fases" en el país suramericano: estabilización, recuperación y transición política.

De momento, la relación actual entre Washington y Caracas ha dado un giro drástico hacia una "cooperación" e inusual cercanía.

A pesar de esta "alianza", a día de hoy Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.