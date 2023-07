Las sentidas palabras de la esposa de Florentino Primera: "Dios salvó a ocho personas"

Tras el accidente en lancha de Florentino Primera, su hermano Servando escribió en su estado unas palabras de agradecimiento a todos los fanáticos que se preocuparon por el estado de éste y de todos los familiares involucrados.

"Gracias por sus oraciones, luego de más de 12 horas de angustia, mi hermano, sobrinos y primos están a salvo gracias a Dios", escribió Servando.

Florentino se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en las paradisíacas playas de Falcón cuando aparentemente tuvo un choque de lanchas y un niño estuvo perdido por varias horas, logrando ser rescatado varias horas después.

Entretanto su esposa, Nanda Primera, escribió en sus redes sociales: "19 de julio del 2023 un día que me marcará por siempre! ¡Hoy debo dar testimonio de vida! Dios salvó a 8 personas de un naufragio... entre ellos mi esposo y mi hijo".

Asegura que gracias a la bondad de Dios "amor e infinita misericordia, me devolvió, me los devolvió con vida. Soy testigo de un milagro. Sólo me queda darle gracias a él y a la vida por dejarme tenerlos hoy. Floren, Yogi, Héctor, Andrés, Miguel, Aníbal, ayer volvieron a nacer. Los amo con todo mi corazón".

Los hermanos además emitieron un comunicado publicaron un comunicado en el que aseguran que fueron momentos “muy difíciles y llenos de angustia pero solo podemos agradecer a Dios por protegernos siempre y seguir llenándonos de salud para seguir adelante”.