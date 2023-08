"Lo que pasó se pudo evitar", habla en NTN24 el escolta y amigo personal de Fernando Villavicencio

Ecuador sigue conmocionado por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado a tiros durante la tarde del 9 de agosto cuando salía de un mitin político al norte de Quito, la capital del país.

El periodista y activista político aspiraba a la Presidencia de Ecuador por el Movimiento Construye y era considerado un político independiente, alejado de las esferas del poder en el país que buscaba “romper el status quo de la política ecuatoriana”.

El magnicidio de Villavicencio, que es materia de investigación, enlutó al país y mató la esperanza de un pueblo que veía en el candidato la oportunidad de cambiar la cruda realidad que acecha a Ecuador.

Por lo menos así lo interpreta César Gonzaga, amigo y escolta de Fernando Villavicencio, quien por muchos años estuvo a cargo de la seguridad del político.

“Fernando era el único candidato de los ocho que representaba un rompimiento del status quo, que no representaba ningún partido, a ningún grupo de poder ni nada. O sea, a este país no le convenía que él llegara (a la Presidencia). Esto es un crimen netamente político”, afirmó.

Sobre el tema de seguridad y las posibles fallas que habrían conllevado al crimen, Gonzaga, quien llegó al sitio dos minutos después de los sucedido, indicó que “lo que pasó se pudo evitar”.

“En Ecuador la Policía, en sí, no tiene una preparación. Hay una Subdirección de Protección de Autoridades y Dignatarios, pero en realidad no hay personal capacitado. Son policías sí, pero no tienen una especialización en protección de personas y tampoco hay los equipos. La camioneta asignada era una camioneta policial que ni siquiera tenía luces de emergencia ni sirenas porque la carencia de Policía en el Ecuador es de película”, agregó.

Por otra parte, el escolta argumentó: “no teníamos los recursos… un carro blindado no deja de costar unos 100 mil dólares en Ecuador. Fernando nunca ha tenido un carro blindado, nosotros teníamos que hacer las cosas con los recursos que teníamos. Pero lo que pasó sí se pudo evitar”, aseveró.

Nadie en el perímetro se percató (...) no pasó nada hasta el momento en que sucedió el asesinato. El éxito de la seguridad es siempre anticiparse, pero nadie se percató

Para concluir, César Gonzaga aseveró que “la penetración de organizaciones delictivas está presente en todo el Estado ecuatoriano (...) la delincuencia común y la mafia no prolifera en un país si no tiene el respaldo de la política (...) esto que ha sucedido con Fernando no puede quedar ahí, el sacrificio de Fernando Villavicencio tiene que cambiar este país”.