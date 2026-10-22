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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Aragua

Local comercial se desplomó en Maracay tras intervenciones estructurales no autorizadas

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Local comercial se desplomó en Maracay (Aragua, Venezuela) - Fotos: X
Local comercial se desplomó en Maracay (Aragua, Venezuela) - Fotos: X
Según reportes, el establecimiento tenía una medida cautelar y un procedimiento administrativo sancionatorio.

De acuerdo con las autoridades municipales, el colapso de un local comercial en la avenida Bolívar de Maracay, estado Aragua, estaría relacionado con la eliminación de elementos estructurales.

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La situación se habría generado durante unas obras que se realizaron sin los permisos correspondientes ni supervisión técnica.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 21 de octubre, en el establecimiento Nuala, ubicado entre la calle Soublette y el bulevar Pérez Almarza.

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Según la dirección de Bomberos del estado Aragua, "el derrumbe no dejó personas heridas ni víctimas mortales".

El ingeniero municipal de la Alcaldía de Girardot, José Quijada, explicó que el desplome se produjo después de que fueran retirados "componentes esenciales de la estructura con la intención de ampliar los espacios".

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Quijada también señaló que "el establecimiento tenía una medida cautelar y un procedimiento administrativo sancionatorio abierto desde el viernes anterior, debido a la falta de autorizaciones y de supervisión por parte de un profesional responsable de las obras".

Luego del colapso, equipos del Estado Mayor de Sucesos Adversos, el Cuerpo de Bomberos de Aragua y Protección Civil realizaron labores para reducir los riesgos, asegurar el perímetro y retirar escombros y elementos estructurales inestables.

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