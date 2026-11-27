El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó a la Asamblea Nacional del régimen venezolano agilizar el proceso para derogar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y pidió que la medida también contemple la eliminación de la Ley contra el Odio.

El gremio considera que ambas normativas representan restricciones para el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y la participación política.

Por ende, insistió en la necesidad de avanzar con los procedimientos legislativos anunciados para dejar sin efecto estas disposiciones.

En el caso de la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024, el sindicato cuestionó especialmente su artículo 21, que establece sanciones económicas y la posible pérdida de concesiones para medios de comunicación por difundir contenidos relacionados con las medidas restrictivas contra Venezuela.

VEA TAMBIÉN Motorizado murió arrollado por una gandola al intentar adelantarla en el estado Aragua o

El SNTP también pidió que la Ley contra el Odio sea incluida en el proceso de derogación.

Para la organización, mantener vigente esta legislación "supone un riesgo para el trabajo de los periodistas y para quienes expresan posiciones críticas o contrarias al Gobierno".

La petición se produce en medio de las discusiones sobre posibles cambios en el marco legal venezolano, bajo la presión de la Casa Blanca.

La Ley Simón Bolívar es una norma aprobada por la dictadura venezolana para sancionar a personas, organizaciones y medios que "promuevan o respalden sanciones o medidas coercitivas externas contra el país".