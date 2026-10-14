Reabren parcialmente la vía hacia Choroní con prioridad para alimentos y combustible

La circulación de 78 automóviles y 22 motocicletas que permanecían varados en la carretera hacia Choroní fue restablecida de manera controlada, luego de que las autoridades habilitaran un canal de tránsito en esta vía del estado Aragua.

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La información fue divulgada por la Alcaldía del municipio Girardot, cuyos equipos de atención, junto con organismos de protección y seguridad, participaron en las labores que permitieron reabrir parcialmente el acceso a esta población costera.

El alcalde de Girardot, Rafael Morales, informó a través de sus redes sociales sobre las medidas adoptadas.

"El plan contempla facilitar el traslado de productos esenciales y permitir que continúen los trabajos con maquinaria pesada en los tramos afectados", dijo Morales.

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Al tiempo, sostuvo: "Entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía el tránsito permanecerá restringido y bajo supervisión".

"Durante ese período, el acceso estará destinado exclusivamente al transporte de alimentos y combustible para abastecer a la comunidad", prosiguió.

"Una vez concluida esa franja horaria, se aplicará un cierre parcial de la carretera para continuar con las labores de recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial", añadió.

La carretera Maracay-Choroní es la única vía terrestre que conecta la ciudad de Maracay con la parroquia costera de Choroní y otros poblados menores en el estado Aragua.