Maduro aseguró que "el próximo año habrá elección presidencial con sanciones o sin sanciones"

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que Venezuela irá a elecciones en 2024 "con sanciones o sin sanciones", en respuesta a Estados Unidos.

"El próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la Constitución, como siempre se cumplirá, de manera impecable, con sanciones o sin sanciones, vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones, gringos, vamos a elecciones", dijo.

El lunes, Maduro ya había señalado que dará "garantías totales para todos".

Esto se da luego de una entrevista exclusiva con NTN24, Juan González, principal asesor de Joe Biden para América Latina, en la que dijo que, si antes no se habilita a todos los candidatos y se libera a más presos políticos, incluidos estadounidenses detenidos en Venezuela, "se desmantelara el levantamiento de sanciones".

Cabe recordar que el pasado lunes 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una sentencia en la que ordena la suspensión de "todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral”.

"Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias", dice parte de la sentencia, además de solicitar a la comisión remitir al órgano judicial todos los antecedentes administrativos del proceso.

Varios funcionarios del Gobierno de Joe Biden han advertido a Maduro sobre posibles sus intenciones de deslegitimar las elecciones primarias opositoras en las que arrasó María Corina Machado.

A pesar de esto, la opositora aseguró que “el gobierno de Maduro no ha violado los acuerdos de Barbados (...) está tensando la liga pero aún no se ha roto. Haber impedido las primarias por la fuerza hubiese sido violar el acuerdo, pero no pasó”.