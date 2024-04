“Maduro ha roto, ha destrozado, el acuerdo de Barbados”: Otto Reich, exembajador de Estados Unidos en Venezuela

Otto Reich, exsubsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental es uno de los 20 influyentes diplomáticos que pidió en una carta al Secretario Antony Blinken levantar nuevamente las sanciones contra el dictador Maduro, si no permite la candidatura de la líder de oposición que ganó las elecciones primarias el pasado 22 de octubre. “El señor Maduro no cumple las reglas o las obligaciones del tratado que su gobierno firmó en Barbados. Hemos visto desafortunadamente por parte de algunos funcionarios del gobierno actual de Estados Unidos, que están un poco débiles”.

El diplomático enfatizó además que la candidata ganó abrumadoramente las elecciones primarias y que, por lo tanto, al ser sacada arbitrariamente del escenario político, no se puede afirmar que habrá unas elecciones en Venezuela.

¿Qué se puede esperar? “Se puede esperar que Estados Unidos cambie su posición y se ponga los pantalones.” Señaló en tono enérgico el diplomático estadounidense en entrevista con el programa periodístico ‘La Noche’.

En ese mismo sentido, insistió en la urgencia de que funcionarios de la Casa Blanca tomen cartas frente al asunto, al resaltar que ningún país que se llame democrático, debe aceptar lo que está haciendo Maduro. “Cómo es posible que una persona como María Corina Machado, que cumple las reglas, que lanza una campaña para ser elegida la líder de la oposición, una primaria, la gana con más del 95% y que el gobierno en funciones, diga, no, usted no va a ser la candidata porque no nos da la gana”.

El exembajador estadounidense en Venezuela insiste en que, si Nicolás Maduro no cumple con las obligaciones del acuerdo de Barbados, Estados Unidos nunca debería levantar las sanciones económicas impuestas.

Las declaraciones de Reich sucedieron horas después de que él junto con varios destacados diplomáticos de carrera de su país pidieran a través de una misiva la reimposición de sanciones contra la dictadura venezolana que durante las últimas semanas arreció contra la oposición en contravía de lo acordado en Barbados en octubre del año pasado.