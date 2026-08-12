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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio aseguró que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes del final del mandato de Trump

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio | Foto: EFE
El secretario de Estado dijo estar “convencido” de que Cuba entrará en una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente” antes del fin del mandato del presidente Donald Trump,

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba entrará en una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente” antes del fin del mandato del presidente Donald Trump.

“Estoy convencido de que Cuba, antes de que termine este Gobierno, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente”, declaró el alto funcionario en medio de una entrevista.

Rubio aseguró que en la isla deberá producirse una “transición”, advirtiendo que “no se puede tener algo en pie durante 70 años, que echa raíces, y luego pensar que, de la noche a la mañana, se va a arrancar todo de raíz y a plantar algo completamente nuevo”.

“Cuba es sin duda una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional”, subrayó Rubio, quien recordó su “conexión personal” con la isla.

Es de señalar que Estados Unidos anunció el pasado 6 de agosto sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas del régimen de Cuba, general Álvaro López Miera, así como contra otros funcionarios y cinco empresas del sector militar-industrial de la isla.

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Los sancionados están involucrados en la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad, explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

“El régimen comunista cubano es un patrocinador estatal del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista venenosa y sirve como base de operaciones para Rusia, China e Irán a solo 90 millas de nuestras costas”, indicó Marco Rubio.

“Hoy sancioné a cinco entidades cubanas y ocho individuos asociados con la obtención de armas para el régimen. Como ha dicho el presidente Trump: Estados Unidos no tolerará un estado renegado que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles en nuestra puerta de entrada”, agregó.

Las sanciones también afectan al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y a su viceministro, Roberto Legrá, señalado por su presunta participación en la adquisición de armamento ruso. Asimismo, fueron incluidos otros altos cargos del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Entre los sancionados figura además la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar de la embajada cubana en Moscú, a quien medios de comunicación del exilio vinculan con un supuesto reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir en la guerra de Ucrania. También fue sancionado Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada de Cuba en Beijing.

La lista incorpora igualmente a las empresas Tecnoimport, Duna, la Unión de Industria Militar (UIM) y Yuri Gagarin, dedicadas a la adquisición y reparación de equipos militares.

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