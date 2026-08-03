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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Régimen venezolano

En medio de ola de protestas por apagones en Venezuela, Delcy Rodríguez le pide al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
La jefe encargada del régimen le solicitó a la población el "uso racional de la electricidad y el agua ante el impacto pronosticado del fenómeno climático".

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

La jefe encargada del régimen le solicitó a la población el "uso racional de la electricidad y el agua ante el impacto pronosticado del fenómeno climático".

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A través de una reunión transmitida por la estatal VTV, la política chavista sostuvo además que hay “planes específicos” para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.

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“Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos, son acciones preventivas”, aseveró Rodríguez.

“Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (…) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (…) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional”, añadió.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

Por su parte, la escasez de agua en los hogares venezolanos se debe a una combinación de infraestructura deteriorada, falta de mantenimiento, fallas eléctricas constantes y una deficiente gestión centralizada de los recursos hídricos.

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El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.

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