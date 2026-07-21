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Martes, 21 de julio de 2026
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Lionel Messi

Así fue la llegada de Lionel Messi a Argentina: en un avión privado y sin contacto con aficionados

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
El ídolo argentino del fútbol arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado junto a su esposa Antonella y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno de la provincia de Santa Fe que pidió anonimato.

El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, llegó este martes a Argentina para descansar con su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de haber perdido frente a España la final de la Copa del Mundo.

El ídolo argentino del fútbol arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06H30 (09H30 GMT) junto a su esposa Antonella y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno de la provincia de Santa Fe que pidió anonimato.

El medio deportivo ESPN publicó un video donde se puede ver al Messi en una camioneta gris entrando al barrio cerrado en la ciudad periférica de Funes donde tiene su casa y habitualmente se aloja cuando viaja a Rosario.

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Parte del seleccionado arribó junto al entrenador Lionel Scaloni y el equipo técnico el lunes de noche a Buenos Aires, donde fueron recibidos por miles de aficionados con vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto viajó directamente a otras ciudades para integrarse a sus respectivos clubes.

Messi cedió la corona que había conquistado en Catar 2022 el último día del Mundial, luego de la que para muchos fue la mejor actuación individual en la historia de la competición.

Con 39 años, firmó ocho goles y cuatro asistencias, pero sobre todo logró levantar a un equipo que parecía batido en cada una de las cuatro eliminatorias previas a la final.

Los inmortales, comenzaron a llamarlos, hasta que se toparon con España (1-0) y Messi terminó en llanto por la frustración del subcampeonato.

La llegada de Messi a Argentina coincide con problemas de salud de su padre, Jorge, su representante y principal apoyo.

Tras rumores sobre su condición, la familia informó en junio, poco después de iniciado el torneo, que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico, sin más detalles.

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