Habitantes del municipio Revenga, estado Aragua, salen a las calles durante la noche para protestar tras doble racionamiento eléctrico

En Venezuela continúan las manifestaciones por cuenta de los apagones masivos. Esta vez, habitantes del municipio José Rafael Revenga, estado Aragua, salieron a las calles durante la noche de este martes para protestar tras el doble racionamiento eléctrico.

VEA TAMBIÉN Reportan represión contra manifestantes que protestaban por cortes eléctricos en La Florida, Carabobo o

Más temprano trascendió que las recientes fluctuaciones y fuertes bajones eléctricos han afectado de manera reiterada a Caracas (capital de Venezuela), así como a otras regiones del país.

Estados como Zulia, Lara, Táchira, Bolívar, Portuguesa y Anzoátegui reportaron inestabilidad severa y cortes prolongados del servicio.

VEA TAMBIÉN Joven resultó herido por disparos de la GNB durante apagón en La Cañada, Venezuela o

Las fallas causaron caídas intermitentes en la señal de internet y telefonía en varias de las zonas impactadas.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.

VEA TAMBIÉN Fuerte bajón eléctrico afectó varias regiones de Venezuela: sectores de Caracas, Miranda y La Guaira registran prolongadas interrupciones del sistema o

Las protestas en el país suramericano por los apagones son recurrentes, sin embargo, se han acentuado poco después de que la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, pidiera al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.