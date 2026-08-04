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Martes, 04 de agosto de 2026
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Aragua

Habitantes del municipio Revenga, estado Aragua, salen a las calles durante la noche para protestar tras doble racionamiento eléctrico

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Protesta en el municipio Revenga, estado Aragua - Fotos: X
Protesta en el municipio Revenga, estado Aragua - Fotos: X
Más temprano trascendió que las recientes fluctuaciones y fuertes bajones eléctricos han afectado de manera reiterada a diferentes regiones del país suramericano.

En Venezuela continúan las manifestaciones por cuenta de los apagones masivos. Esta vez, habitantes del municipio José Rafael Revenga, estado Aragua, salieron a las calles durante la noche de este martes para protestar tras el doble racionamiento eléctrico.

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Más temprano trascendió que las recientes fluctuaciones y fuertes bajones eléctricos han afectado de manera reiterada a Caracas (capital de Venezuela), así como a otras regiones del país.

Estados como Zulia, Lara, Táchira, Bolívar, Portuguesa y Anzoátegui reportaron inestabilidad severa y cortes prolongados del servicio.

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Las fallas causaron caídas intermitentes en la señal de internet y telefonía en varias de las zonas impactadas.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.

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Las protestas en el país suramericano por los apagones son recurrentes, sin embargo, se han acentuado poco después de que la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, pidiera al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

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