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Jueves, 30 de julio de 2026
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Baloncesto

LeBron James prepara el capítulo final de su carrera con un documental

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
LeBron James y Luka Doncic| Foto: EFE
LeBron James y Luka Doncic| Foto: EFE
La estrella del baloncesto está negociando con ESPN una producción que mostrará su primera temporada con los Philadelphia 76ers y repasará su legado en la liga.

LeBron James puede convertir su última etapa en la NBA en una producción audiovisual. La estrella norteamericana sostiene conversaciones muy avanzadas con ESPN para producir un documental que siga de cerca su primera temporada con los Philadelphia 76ers , un trabajo que también mostraría los momentos más importantes de una carrera que ya tiene más de dos décadas y ha obtenido varios récords del deporte.

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La información se conoció gracias al periodista Andrew Marchand, de The Athletic, el cual aseguró que las negociaciones están en una fase muy avanzada. Según el reporte, el plan es que un equipo de producción siga a James toda la campaña para captar imágenes exclusivas dentro y fuera de la cancha , al estilo de The Last Dance, la serie documental acerca de Michael Jordan y los Chicago Bulls.

"Una de las fuentes describió las negociaciones como muy avanzadas", escribió Marchand en The Athletic, y, señaló que la expectativa es documentar el día a día del jugador en el transcurso de su nueva experiencia con los Sixers.

Pese a que todavía no ha sido confirmado oficialmente por ESPN ni por el entorno del jugador, las conversaciones ya generanon una gran expectativa, sobre todo porque están ligadas con una etapa que muchos piensan como el inicio del cierre de su carrera profesional.
James, de 41 años, firmó hace poco un contrato por dos temporadas con Philadelphia, una firma que puso fin a su etapa con Los Angeles Lakers y que lo hará integrar un equipo con aspiraciones al título junto a Joel Embiid y Jaylen Brown, el cual llegó a la franquicia luego de un cambio desde los Boston Celtics.

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El documental no solo registraría la actualidad del máximo anotador en la historia de la NBA, además también reconstruiría los principales hitos de una carrera que comenzó en 2003. En ese recorrido se destacan sus campeonatos con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Lakers, cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP), cuatro títulos de las Finales y el récord histórico de puntos anotados en la liga.

El eventual estreno de la producción está alimentando las especulaciones sobre el futuro de LeBron. Su contrato con los Sixers es de dos campañas, pero diversos analistas estiman que la temporada 2026-2027 puede llegar a ser la última de una carrera que marcó una época en la NBA.
De momento, no existe una fecha para un lanzamiento oficial, pero The Athletic indicó que el documental se estrenaría el próximo verano si las negociaciones finalizan con éxito. De ser así, la producción daría un acceso pocas veces visto a una de las figuras con mayor referencia en la historia del deporte mundial.

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