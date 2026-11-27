Un periodista iraní que alertó de la inminente ejecución de dos manifestantes al publicar un documento oficial que ordenaba su ahorcamiento fue arrestado y sometido a torturas por las autoridades, denunciaron este viernes varias organizaciones de derechos humanos.

Mehdi Mahmudian, quien además colaboró en el guion de "Un simple accidente", la cinta de Jafar Panahi que ganó la Palma de Oro en Cannes en 2025, fue arrestado el miércoles.

Días antes había difundido la información en su canal de Telegram, según indicaron en sendos comunicados Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París.

Ambas oenegés acusan a las autoridades iraníes de haber intensificado las ejecuciones de presos políticos desde las protestas de enero y la guerra con Estados Unidos e Israel.

El documento que publicó Mahmudian era una nota oficial del poder judicial que fijaba para el miércoles el ahorcamiento de Milad Armun, de 27 años, y Navid Najaran, de 34.

Ambos participaron en las protestas de 2022 del movimiento "Mujer, Vida, Libertad" y ya estaban condenados a muerte. Se desconoce cómo accedió el periodista al texto, que no pudo ser verificado de inmediato.

Según el abogado de los condenados, la ejecución fue finalmente aplazada. IHR advierte, sin embargo, que ambos siguen en riesgo de ser ahorcados.

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Durante su detención, Mahmudian fue "sometido a fuertes palizas y torturas" en dependencias policiales, según IHR.

La organización asegura que recibió golpes en el rostro y que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para forzar una confesión. Después fue llevado a un hospital y posteriormente encarcelado en Teherán.