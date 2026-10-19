Marines de EE. UU. se pasean por Caracas después de la "respuesta contundente" que alardeó Delcy si pisaban el país

El comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el general Eric Smith, reactivó oficialmente el equipo de seguridad de la embajada norteamericana en Caracas. Ahora, los marines pasean por la capital de Venezuela cuando, hace apenas unos años, la entonces vicepresidente y ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez, prometía enfrentarlos y demostrar una "respuesta contundente" si pisaban el territorio.