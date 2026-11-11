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Don Omar

Don Omar pospone tres conciertos de su gira ‘The Last King World Tour’ en Norteamérica tras sufrir una recaída de una “infección respiratoria”

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
El cantante puertorriqueño Don Omar canta durante su concierto como parte de su gira The Last King World-Foto EFE
El cantante puertorriqueño Don Omar canta durante su concierto como parte de su gira The Last King World-Foto EFE
El exponente del género urbano aplazó sus presentaciones en Canadá y Estados Unidos por estrictas recomendaciones médicas tras enfrentar complicaciones de salud.

El reconocido reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció este miércoles la postergación de tres de sus próximos conciertos correspondientes a su gira The Last King World Tour, los cuales estaban programados en la provincia canadiense de Ontario, así como en las ciudades norteamericanas de Las Vegas y Salt Lake City, a raíz de una recaída en su estado de salud.

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A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales de redes sociales, el intérprete explicó que contaba con el firme propósito de concluir esta fase de sus presentaciones en vivo tras retornar a los escenarios durante el fin de semana anterior en California y Arizona.

No obstante, las complicaciones médicas obligaron al artista a detener sus actividades públicas por instrucciones directas de sus especialistas.

“Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, expresó Don Omar.

Esta suspensión representa la segunda ocasión en menos de dos semanas que el exponente urbano debe reprogramar compromisos de su agenda artística debido al mismo cuadro clínico infeccioso, con la manifestación de su pesar ante los seguidores afectados y la necesidad de un periodo adecuado de convalecencia para lograr una recuperación plena.

Consciente del impacto en sus fanáticos, Don Omar ofreció disculpas sinceras. “Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, aseguró. “Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa”, añadió.

El artista puertorriqueño pidió disculpas de corazón a todas las personas que adquirieron entradas para los conciertos cancelados, al reconocer la decepción que esta situación genera entre sus seguidores. A pesar de las circunstancias, Don Omar mostró optimismo sobre el futuro.

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“Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes”, apuntó el reguetonero, al cerrar su mensaje con la esperanza de recuperarse por completo y retomar su gira por Norteamérica.

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