Netflix estrena ‘Russell Brand: Open Secret’, el documental que disecciona el auge y la caída del actor británico condenado por delitos sexuales

La plataforma de transmisión digital Netflix estrenará este viernes 13 de noviembre un nuevo documental enfocado en la figura del actor y comediante británico Russell Brand, el cual recorre desde sus inicios profesionales hasta el reciente proceso judicial que culminó con su condena a prisión por múltiples delitos sexuales.

VEA TAMBIÉN El actor Russell Brand fue condenado a más de 10 años de cárcel por violación y agresiones sexuales o

Titulado Russell Brand: Open Secret y bajo la dirección de Olivia Isaacs, el largometraje incorpora material de archivo y testimonios clave para detallar la investigación periodística liderada por los diarios The Times y The Sunday Times, la cual permitió destapar las conductas delictivas del artista.

El documental aborda de manera crítica cómo el entorno mediático y televisivo toleró durante años sus acciones, lo que le permitió eludir la acción de la justicia hasta que fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por agresiones cometidas contra cuatro mujeres.

“Independientemente de lo que vistan las mujeres, de adónde vayan o incluso de lo que beban, conservan el derecho a decir ‘no’ y a exigir justicia ante los tribunales penales cuando depredadores sexuales como usted, Russell Brand, actúan sin su consentimiento”, señaló el juez durante la lectura de la sentencia, al enfatizar la gravedad de sus actos.



El documental llega en un momento en que la industria del entretenimiento enfrenta un escrutinio cada vez mayor sobre el manejo de las denuncias de abuso y acoso sexual, de modo que el caso de Brand se suma a una lista creciente de figuras públicas llevadas ante la justicia tras años de impunidad.

Russell Brand: Open Secret ofrece una mirada exhaustiva a la forma en que un comediante popular logró mantener su carrera mientras cometía delitos graves, además de examinar qué mecanismos institucionales fallaron en la protección efectiva de sus víctimas.