NTN24
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Estrenos Netflix

Netflix estrena ‘Russell Brand: Open Secret’, el documental que disecciona el auge y la caída del actor británico condenado por delitos sexuales

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
El actor británico Russell Brand-Foto EFE
El actor británico Russell Brand-Foto EFE
La producción examina el ascenso y la caída del comediante tras ser sentenciado a prisión por delitos sexuales, con una clara evidencia de los mecanismos de complicidad en la industria del entretenimiento.

La plataforma de transmisión digital Netflix estrenará este viernes 13 de noviembre un nuevo documental enfocado en la figura del actor y comediante británico Russell Brand, el cual recorre desde sus inicios profesionales hasta el reciente proceso judicial que culminó con su condena a prisión por múltiples delitos sexuales.

o

Titulado Russell Brand: Open Secret y bajo la dirección de Olivia Isaacs, el largometraje incorpora material de archivo y testimonios clave para detallar la investigación periodística liderada por los diarios The Times y The Sunday Times, la cual permitió destapar las conductas delictivas del artista.

El documental aborda de manera crítica cómo el entorno mediático y televisivo toleró durante años sus acciones, lo que le permitió eludir la acción de la justicia hasta que fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por agresiones cometidas contra cuatro mujeres.

“Independientemente de lo que vistan las mujeres, de adónde vayan o incluso de lo que beban, conservan el derecho a decir ‘no’ y a exigir justicia ante los tribunales penales cuando depredadores sexuales como usted, Russell Brand, actúan sin su consentimiento”, señaló el juez durante la lectura de la sentencia, al enfatizar la gravedad de sus actos.


El documental llega en un momento en que la industria del entretenimiento enfrenta un escrutinio cada vez mayor sobre el manejo de las denuncias de abuso y acoso sexual, de modo que el caso de Brand se suma a una lista creciente de figuras públicas llevadas ante la justicia tras años de impunidad.

o

Russell Brand: Open Secret ofrece una mirada exhaustiva a la forma en que un comediante popular logró mantener su carrera mientras cometía delitos graves, además de examinar qué mecanismos institucionales fallaron en la protección efectiva de sus víctimas.

Temas relacionados:

Estrenos Netflix

Documental

Russell Brand

Agresión Sexual

Netflix

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

En Venezuela denuncian amenazas y asesinatos de indígenas por parte de grupos armados colombianos

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Entretenimiento

Ver más
poncho zuleta y su hijo kbeto zuleta-Foto: captura de pantalla de redes sociales
Accidente de tránsito

Cantante colombiano Poncho Zuleta revela la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

Jhonny Rivera - Cortesía
Cantante

Este sería el género en el que incursionó Jhonny Rivera: es muy diferente al que lo ha caracterizado

Lazo negro (símbolo de luto) / Kimmarie Johnson, actriz y modelo - Fotos: Pexels / Instagram
Fallecimiento

Murió Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tiroteo en Táchira - Canva y redes sociales
Militares venezolanos

Tiroteo en base aérea de Táchira deja tres militares muertos: el responsable sigue prófugo y se habría llevado consigo un fusil y cinco cargadores

Abelardo de la Espriella
Colombia

Colombia enfrenta a los grupos guerrilleros: el trabajo de Abelardo de la Espriella en las comunidades

poncho zuleta y su hijo kbeto zuleta-Foto: captura de pantalla de redes sociales
Accidente de tránsito

Cantante colombiano Poncho Zuleta revela la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia-Foto: EFE
Verónica Alcocer

Ferrer aportará pruebas contra Alcocer ante la DEA: exjefe de operaciones explica qué podría ocurrir

María Elvira Salazar y Delcy Rodríguez | Fotos: AFP - EFE
María Elvira Salazar

"Delcy no puede meter preso a nadie": el ultimátum de María Elvira Salazar contra el régimen

CEO de Nvidia Jensen Huang-Foto EFE
Nvidia

Junta directiva de Nvidia destituiría a su cofundador por romance con presunta espía china y tras revelación de otra relación extramatrimonial con una subordinada

Un hombre levantando peso en un gimnasio - Foto de referencia: Pexels
Calidad de vida

Músculos grandes y pequeños: la lógica detrás de esta estrategia de entrenamiento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023