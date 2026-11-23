Solo, entre rejas y con una llamada telefónica: así pasó el dictador Nicolás Maduro su cumpleaños

Este 23 de noviembre es el cumpleaños número 64 del dictador Nicolás Maduro, quien pasó su día “especial” en una prisión en Nueva York. Según recoge la ley federal de prisiones, Maduro se levantó a las 6 de la mañana, le dieron a escoger entre avena o huevo para su desayuno, fue al patio durante unos 30 minutos y como cierre regresó a la celda en la que se encuentra desde su captura del pasado 3 de enero.