"Me gusta pensar que los glaciares me llamaron para que les ayudara": Marcela Fernández, fundadora de la ONG Cumbres Blancas

Durante el pasado mes de noviembre, la BBC reveló su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2023.

Entre ellas aparece la colombiana Marcela Fernández, fundadora de la ONG Cumbres Blancas; agrupación que crea conciencia sobre el cuidado y protección de los glaciares.

En el programa Líderes de NTN24, la activista detalló: “Siempre he sido muy divergente, instructiva, me gusta hacer las cosas con el alma. Me gusta hacerlo en colectivo en comunidad. Siempre es fundamental tener a gente que te apoye (...) Me gusta pensar que los glaciares me llamaron para que les ayudara en esta misión”.

Con su proyecto adyacente, 'Pazabordo', Fernández logró materializar expediciones científicas, reuniendo un equipo de montañistas, fotógrafos, científicos y artistas.

“Esto no lo hacemos para un título o para un reconocimiento, es algo genuino para ayudar a nuestro país, es buscar resolver las necesidades”, dijo la entrevistada.

“Dejar la universidad fue empezar ese camino de visionaria. Me enseñó mucho a romper ese paradigma. Fue un camino importante para estar aquí. Hay que pensar de manera sistémica”, manifestó.

Finalmente, la invitada en el canal de las Américas acotó: “Si la COP28 (que se celebra en Dubái) se tratara como una cumbre blanca, seríamos más conscientes. Tenemos que entender que este es el lugar en el que habitamos y en el que queremos seguir viviendo”.