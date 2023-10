"Me metieron en Gaza en moto y me golpearon con palos. Pasé por un infierno": Yocheved Lifshitz, una de las dos rehenes liberadas por Hamás

Una de las dos rehenes liberadas el pasado lunes por el grupo yihadista Hamás habló del “infierno” que vivió cuando fue raptada por dicha organización.

"Me llevaron, con las piernas en un lado y la cabeza en otro, en motocicleta. Me metieron en Gaza en moto y me golpearon con palos”, precisó la mujer.

Identificada como Yocheved Lifshitz, de 80 años de edad, relató desde un centro asistencial que mediante el secuestro fue brutalmente violentada: "pasé por un infierno que jamás hubiese imaginado”.

Fue la Agrupación Islámica Ezzedin al Qassam, quien el pasado 23 de octubre confirmó que Hamás liberó a las dos rehenes israelíes en Gaza (Nurit Yitzhak y Yochved Lifshitz de 75 y 80 años, respectivamente).

Según la organización afiliada a Hamás, la determinación fue tomada “por motivos humanitarios”. Así lo dejó saber el portavoz de Ezzedin al Qassam, Abú Obeida.

“Israel inicialmente se negó a aceptar la liberación de estos rehenes el pasado viernes, pero finalmente decidieron liberarlos a pesar de la falta de cumplimiento de Israel de los acuerdos anteriores”, precisó el vocero.

“Se trata de dos mujeres que han sido liberadas por razones humanitarias y en respuesta a la mediación de Qatar y Egipto”, añadió al Qassam.

Sobre el conflicto en Oriente Medio, la secretaría general de la ONU indicó que durante las próximas horas se llevará a cabo un encuentro para discutir sobre la guerra desatada por el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre.

La reunión se realizará a pedido de varios estados, en particular Jordania, Rusia, Siria, Bangladesh, Vietnam y Camboya, debido a que el Consejo de Seguridad no logró llegar a un acuerdo sobre una resolución relativa al ataque de Hamás.

Anteriormente, sólo cinco de los quince Estados miembros del Consejo condenaron "toda violencia contra civiles y todos los actos terroristas".

Según el despacho del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a esta reunión se espera que asistan varios ministros de Asuntos Exteriores.