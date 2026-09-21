Melania Trump, primera dama de EE. UU., revela detalles de la visita de Xi Jinping a la Casa Blanca: así será la agenda del presidente de China

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dio a conocer este lunes los detalles de la visita de Estado que realizará el presidente de China, Xi Jinping, junto a su esposa, Peng Liyuan, a Washington. El encuentro está programado entre el 23 y el 25 de septiembre y tendrá como punto central la reunión entre Xi y Donald Trump en la Casa Blanca.

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De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina de la Primera Dama, Donald Trump recibirá a Xi Jinping y Peng Liyuan el 23 de septiembre en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington. Al día siguiente, el 24 de septiembre, los mandatarios participarán en una ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Blanca.

El protocolo preparado para la llegada contempla la participación de 479 integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en representación de sus diferentes ramas. También están previstos los himnos nacionales de Estados Unidos y China, las intervenciones de Trump y Xi, una revista militar y un sobrevuelo de aeronaves militares.

Posteriormente, Trump y Xi sostendrán conversaciones bilaterales, mientras que Melania Trump y Peng Liyuan tendrán una agenda propia. Según el programa divulgado, ambas visitarán el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian en Washington.

La jornada del 24 de septiembre concluirá con una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca, ofrecida por Donald y Melania Trump en honor de Xi Jinping y Peng Liyuan. El comunicado señala que se entregarán más detalles sobre esta cena el miércoles 23 de septiembre.

Cabe resaltar que la visita se produce mientras Washington y Pekín mantienen conversaciones sobre asuntos comerciales y tecnológicos. Entre los temas que han sido señalados por funcionarios estadounidenses están los aranceles, las tierras raras y la inteligencia artificial. También existen conversaciones sobre el acceso al mercado estadounidense y las restricciones relacionadas con tecnologías estratégicas.

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Asimismo, se hace referencia a que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó este lunes que Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre, por invitación de Donald Trump.

El encuentro también tiene un componente simbólico: será la primera visita de Estado de un presidente chino a Estados Unidos en más de una década. La última visita de Estado de Xi a Washington ocurrió en septiembre de 2015, durante la administración de Barack Obama.

El programa concluirá el 25 de septiembre, cuando Trump y Melania Trump recibirán nuevamente a Xi y Peng para un té privado en la Casa Blanca. Después, las dos parejas tienen previsto trasladarse a los Archivos Nacionales, donde visitarán documentos históricos estadounidenses, antes de la salida de la delegación china desde la Base Conjunta Andrews.