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Netflix lanza el primer tráiler del videojuego Grand Theft Auto 6 que saldrá al mercado en noviembre

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
GTA VI - Foto AFP
GTA VI - Foto AFP
Algunos usuarios alrededor del mundo reportaron caídas de Netflix el jueves, cuando se publicó el adelanto.

Rockstar Games presentó el jueves, por primera vez en Netflix, un adelanto de la muy anticipada próxima entrega de la franquicia Grand Theft Auto, que será lanzada en noviembre después de meses de retraso y recientes filtraciones.

El adelanto de 26 minutos de GTA VI mostró a varios personajes y escenas en Vice City, la ciudad inspirada en Miami donde se desarrolla el juego.

Comienza con el principal personaje del juego, Jason, que escapa de una redada antidrogas junto con su nueva pareja, Lucia.

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La pareja de personajes ha sido descrita como un dúo similar a Bonnie y Clyde, en referencia a los famosos forajidos estadounidenses de principios del siglo XX.

El adelanto también lleva a los espectadores a través de persecuciones en carros, un club de striptease, reuniones en terrazas y varios tiroteos.

GTA VI estaba previsto originalmente para lanzarse a finales de 2025, pero la fecha se retrasó hasta el próximo 19 de noviembre.

La anterior entrega, GTA V, fue publicada en 2013 y vendió más de 200 millones de copias. No está claro cuántas reservas se han hecho para GTA VI.

Algunos usuarios alrededor del mundo reportaron caídas de Netflix el jueves, cuando se publicó el adelanto.

Se publicará más tarde el mismo día en YouTube.

Partes del más reciente lanzamiento se filtraron en internet desde el 18 de agosto. "Evidentemente, no es así como queríamos que descubrieran el juego después de todo este tiempo", dijo Rockstar Games en un comunicado.

Take-Two, la casa matriz de Rockstar Games, está intentando encontrar a los culpables. La empresa recurrió a la justicia estadounidense y consiguió que esta le permitiera exigir a Microsoft y Discord que le entregaran datos para poder identificar el origen de la filtración.

Son atribuidas a uno o más usuarios bajo el seudónimo "Cyberleek", quienes aseguraron que lo hicieron para denunciar las prácticas comerciales de la industria.

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Seguidores de la franquicia de videojuegos han expresado su molestia luego de que se anunciara que no habrá copias físicas del juego disponibles. También por ofrecer versiones con contenido adicional a un precio más alto.

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