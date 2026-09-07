NTN24
Lunes, 07 de septiembre de 2026
Lunes, 07 de septiembre de 2026
Colombia

Así fue el primer recorrido al tiempo de dos trenes del metro de Bogotá en el que hubo sensacional cruce captado desde el cielo

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Metro de Bogotá / FOTO: Captura de video
Metro de Bogotá / FOTO: Captura de video
El momento quedó registrado en video desde el aire y muestra a las dos unidades desplazándose por el viaducto hasta encontrarse y cruzarse durante el recorrido.

El Metro de Bogotá continúa avanzando en las pruebas de su Línea 1 y protagonizó recientemente una imagen que marca un nuevo hito para el proyecto: por primera vez, dos trenes recorrieron de manera simultánea la vía, en una prueba que permitió observar su circulación conjunta sobre la infraestructura elevada.

El momento quedó registrado en video desde el aire y muestra a las dos unidades desplazándose por el viaducto hasta encontrarse y cruzarse durante el recorrido.

Las imágenes permiten apreciar parte de la magnitud de la obra y el avance que ha tenido el proyecto de transporte que se construye en la capital.

La prueba se realizó mientras continúa el proceso de preparación de la Línea 1 para su futura operación comercial. El sistema contará con una flota de 30 trenes, de los cuales 17 ya habían llegado a Bogotá con corte al 31 de julio de 2026. De esta manera, la ciudad ya dispone de más de la mitad de las unidades que conformarán la flota prevista.

El avance general del megaproyecto también refleja el progreso de los trabajos. Para esa misma fecha, la Línea 1 registraba un 81,25 % de avance, mientras continúan las labores relacionadas con el viaducto, las estaciones y los diferentes sistemas que serán necesarios para poner en funcionamiento el servicio.

¿Cuándo comenzará a operar el Metro de Bogotá?

o

El Distrito mantiene como fecha prevista para el inicio de la operación comercial de la Línea 1 el 15 de marzo de 2028, según el cronograma anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Sin embargo, la llegada de esa fecha no dependerá únicamente de que finalicen las obras civiles. Antes de transportar pasajeros, será necesario completar un proceso de pruebas y puesta a punto para comprobar que todos los componentes del sistema funcionen de manera coordinada.

Entre ellos se encuentran los trenes, las estaciones, las vías, los sistemas de automatización y comunicaciones, además de los mecanismos de seguridad y control de la operación.

Por ahora, el recorrido simultáneo de dos trenes representa una de las imágenes más significativas de esta etapa de pruebas. El video captado desde el cielo muestra cómo las unidades avanzan por el viaducto y se cruzan, una escena que hasta hace poco parecía lejana para los habitantes de Bogotá.

Con la llegada progresiva de los trenes y el avance de las obras, la Línea 1 entra así en una etapa cada vez más cercana a las pruebas integrales que deberán realizarse antes de que el sistema pueda recibir a sus primeros pasajeros.

Temas relacionados:

Colombia

Metro

Metro de Bogotá

Transporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¡DE "BEBECITA" NADA! Así era el impacto criminal de la pareja de Bendito Menor, abatida en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

América Latina en alerta por el fenómeno de "El Niño": ¿Qué deberían hacer los gobiernos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

IMPACTANTE: así fue como estudiantes evacuaron un colegio en medio del terremoto en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué temas tratará Abelardo de la Espriella con Marco Rubio en el marco de su visita a Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe al ELN: incautan 250 kilos de explosivos almacenados junto a institución infantil

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Foto referencia: Canva
Régimen venezolano

Revelan dónde está el área del petróleo del acuerdo que firmó el régimen venezolano con Estados Unidos

El dictador cubano, Raúl Castro-Foto: EFE
Cuba

"El diablo lo debe estar esperando": reacciones a imágenes de Raúl Castro tras rumores sobre delicado estado de salud en el que se encontraría

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Abelardo de la Espriella, Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen venezolano

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Será el comienzo de la reconstrucción de una nación": María Corina Machado habla de su regreso a Venezuela

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU. (AFP)
Pete Hegseth

Colombia autorizó a EE. UU. para realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico y "destruir a los terroristas y las redes de terror", según Pete Hegseth

FC Barcelona - Foto EFE
FC Barcelona

Este es el monto que el club de fútbol Barcelona anunció que donará para las víctimas del terremoto en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Estados Unidos

Trump afirmó que no hay conversaciones en curso ni programadas con el régimen de Irán

Premio Puskas de la FIFA - Foto: EFE
Gol

"¿Tenemos Puskás 2026?": así fue el impresionante gol de taco que se dio en Inglaterra y que varios consideran que será el mejor del año

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Cuestionan a Estados Unidos por pactar acuerdo petrolero con la "camarilla criminal" del régimen venezolano

Andreina Yépez, actriz venezolana, junto a su hija, Andrekza - Foto: Instagram @andrekza
Fallecimiento

"Fuiste mi mamá, mi mejor amiga, mi compañera, mi guía, mi fan número 1": hija de la actriz venezolana Andreina Yépez despide a su madre

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Será el comienzo de la reconstrucción de una nación": María Corina Machado habla de su regreso a Venezuela

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU. (AFP)
Pete Hegseth

Colombia autorizó a EE. UU. para realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico y "destruir a los terroristas y las redes de terror", según Pete Hegseth

FC Barcelona - Foto EFE
FC Barcelona

Este es el monto que el club de fútbol Barcelona anunció que donará para las víctimas del terremoto en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023