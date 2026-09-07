Así fue el primer recorrido al tiempo de dos trenes del metro de Bogotá en el que hubo sensacional cruce captado desde el cielo

El Metro de Bogotá continúa avanzando en las pruebas de su Línea 1 y protagonizó recientemente una imagen que marca un nuevo hito para el proyecto: por primera vez, dos trenes recorrieron de manera simultánea la vía, en una prueba que permitió observar su circulación conjunta sobre la infraestructura elevada.

El momento quedó registrado en video desde el aire y muestra a las dos unidades desplazándose por el viaducto hasta encontrarse y cruzarse durante el recorrido.

Las imágenes permiten apreciar parte de la magnitud de la obra y el avance que ha tenido el proyecto de transporte que se construye en la capital.

La prueba se realizó mientras continúa el proceso de preparación de la Línea 1 para su futura operación comercial. El sistema contará con una flota de 30 trenes, de los cuales 17 ya habían llegado a Bogotá con corte al 31 de julio de 2026. De esta manera, la ciudad ya dispone de más de la mitad de las unidades que conformarán la flota prevista.

El avance general del megaproyecto también refleja el progreso de los trabajos. Para esa misma fecha, la Línea 1 registraba un 81,25 % de avance, mientras continúan las labores relacionadas con el viaducto, las estaciones y los diferentes sistemas que serán necesarios para poner en funcionamiento el servicio.

¿Cuándo comenzará a operar el Metro de Bogotá?

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El Distrito mantiene como fecha prevista para el inicio de la operación comercial de la Línea 1 el 15 de marzo de 2028, según el cronograma anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Sin embargo, la llegada de esa fecha no dependerá únicamente de que finalicen las obras civiles. Antes de transportar pasajeros, será necesario completar un proceso de pruebas y puesta a punto para comprobar que todos los componentes del sistema funcionen de manera coordinada.

Entre ellos se encuentran los trenes, las estaciones, las vías, los sistemas de automatización y comunicaciones, además de los mecanismos de seguridad y control de la operación.

Por ahora, el recorrido simultáneo de dos trenes representa una de las imágenes más significativas de esta etapa de pruebas. El video captado desde el cielo muestra cómo las unidades avanzan por el viaducto y se cruzan, una escena que hasta hace poco parecía lejana para los habitantes de Bogotá.

Con la llegada progresiva de los trenes y el avance de las obras, la Línea 1 entra así en una etapa cada vez más cercana a las pruebas integrales que deberán realizarse antes de que el sistema pueda recibir a sus primeros pasajeros.