Melania Trump anuncia una alianza clave para masificar el uso de la IA en las aulas escolares de EE. UU.

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, anunció este martes una alianza estratégica entre la Casa Blanca y la multinacional tecnológica Nvidia, orientada a masificar el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el sistema educativo escolar.

El anuncio tuvo lugar durante una visita oficial a una escuela primaria en el condado de Ashe, Carolina del Norte. En este escenario, la esposa del presidente Donald Trump detalló que el acuerdo otorgará licencias del programa de aprendizaje Study Fetch por cuatro años a 1.500 estudiantes.

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Asimismo, la compañía donará 100 kits de desarrollo Jetson Nano, herramientas de bajo consumo diseñadas para programar robótica autónoma desde las aulas. “Sueñen a lo grande y usen estas herramientas para construir algo nunca antes visto”, enfatizó la primera dama ante los alumnos.

No obstante, la iniciativa llega en un momento de máxima tensión institucional para el sector tecnológico. Por un lado, directivos de la talla de Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (xAI) coinciden en que es urgente parar la carrera tecnológica para desarrollar salvaguardas de seguridad.

Por el otro, la Administración Trump rechaza tajantemente cualquier tipo de regulación restrictiva, al argumentar que una desaceleración entregaría la hegemonía tecnológica a China.

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De esta manera, el Gobierno de Estados Unidos no solo ignora los temores de los desarrolladores sobre la superinteligencia, sino que consolida la penetración de la IA en la formación académica de las nuevas generaciones.