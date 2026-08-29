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Sábado, 29 de agosto de 2026
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“Yo no quiero morir”: el desgarrador pedido de un niño de 7 años con una grave enfermedad a Abelardo de la Espriella; Gobierno ordenó atención urgente

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de al Espriella reanuda extradiciones a EEUU - Foto: EFE
Abelardo de al Espriella reanuda extradiciones a EEUU - Foto: EFE
El menor decidió grabar un video y dirigirse directamente al mandatario para solicitar su intervención.

Una petición de ayuda hecha por un niño de apenas siete años al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan algunos pacientes para acceder de manera oportuna a servicios médicos especializados.

El protagonista de esta historia es Lucas Francesco Murillo García, un menor residente en Cúcuta que nació con una cardiopatía y que, de acuerdo con su propio relato, ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto.

Ante la complejidad de su estado de salud, Lucas decidió grabar un video y dirigirse directamente al mandatario para solicitar su intervención. Con la naturalidad de un niño de su edad, explicó la situación que atraviesa junto a su familia.

“Hola, señor presidente. Abelardo de la Espriella. Yo me llamo Lucas Francesco Murillo García. Tengo 7 años. Nací con una cardiopatía”, expresó al comienzo de la grabación.

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Durante el mensaje, el menor señaló que padece una condición cardíaca compleja y manifestó que tiene “medio corazón”. Su familia busca que pueda avanzar en los estudios y procedimientos necesarios para determinar si es candidato a un trasplante cardíaco.

Según relató Lucas, su madre lleva más de un año realizando gestiones ante la Nueva EPS para conseguir las autorizaciones requeridas.

“Mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS”, afirmó el niño. Su solicitud es que se autoricen los exámenes y la atención en una institución de cuarto nivel, donde especialistas puedan valorar su estado y determinar si debe ser incluido en una eventual lista de espera para un trasplante.

Uno de los momentos más conmovedores del video ocurrió cuando Lucas expresó el miedo que siente ante la posibilidad de que su enfermedad avance sin recibir el tratamiento que necesita.

“Yo no quiero morir”, dijo el menor.

Además de hablar sobre su estado de salud, Lucas compartió algunos de sus sueños y aspectos de su vida cotidiana. Contó que es un niño inteligente, que disfruta aprender y que quiere continuar haciendo sus guías escolares. Sus palabras reflejaron el deseo de seguir estudiando, creciendo y llevando una vida acorde con su edad.

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Antes de terminar el video, el menor volvió a pedir ayuda al presidente y expresó su confianza en que su situación pueda ser atendida.

“Dios siempre me ha ayudado. Ahora quiero que usted me ayude”, manifestó.

El llamado tuvo una respuesta del presidente Abelardo de la Espriella, quien se pronunció públicamente sobre el caso y anunció que impartió instrucciones a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que asumiera personalmente el seguimiento de la situación.

El mandatario solicitó verificar las condiciones médicas y administrativas que enfrenta Lucas y garantizar que el menor pueda acceder a los servicios de salud que requiera.

“No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, afirmó.

De la Espriella también pidió a la ministra localizar a la familia, revisar el caso con la Nueva EPS y gestionar los exámenes, tratamientos y atención especializada que sean necesarios, de acuerdo con las indicaciones médicas.

El presidente cuestionó, además, que un menor deba enfrentar extensos trámites administrativos para acceder a servicios esenciales.

“La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones”, señaló el mandatario, quien aseguró que continuará atento a la evolución del caso.

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