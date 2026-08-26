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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

Destacados exjugadores sudamericanos, entre ellos un colombiano, declaran su apoyo a Gianni Infantino en la FIFA

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: AFP
Sus mensajes en redes sociales a favor de Infantino, en el cargo desde 2016, llegan en contraposición a una carta en la que otro grupo de exjugadores pidió un "cambio" en el ente del fútbol mundial.

Varios exfutbolistas, entre ellos el italiano Fabio Cannavaro y el brasileño Cafú, expresaron su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la crisis por el abortado proyecto de abrir a la inversión privada el Mundial y otros torneos.

Sus mensajes en redes sociales a favor de Infantino, en el cargo desde 2016, llegan en contraposición a una carta en la que otro grupo de exjugadores -encabezado por el francés Mikaël Silvestre- pidió un "cambio" en la FIFA y acusó a su liderazgo de estar "nublado" por el poder.

"En los últimos diez años el fútbol mundial ha mejorado" y los futbolistas "han vuelto a ocupar un lugar central", publicó este miércoles Cannavaro, campeón mundial con Italia en Alemania 2006, en Instagram.

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"Infantino ha hecho un gran trabajo (...). No reconocerlo sería intelectualmente deshonesto", agregó el excentral, actual entrenador de la selección de Uzbekistán.

Mensajes similares fueron publicados la noche del martes por exjugadores latinoamericanos como Cafú y su compatriota Roberto Carlos, los argentinos Javier Zanetti y Esteban Cambiasso, el colombiano Iván Ramiro Córdoba o el mexicano Jared Borgetti.

"Hemos acompañado el trabajo de la FIFA y el presidente Infantino para promover la representatividad de los jugadores de fútbol, algo que antes no existía", publicó Cafú, que ganó la Copa del Mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea del Sur y Japón 2002.

"Nuestras opiniones son escuchadas", según cartas divulgadas por este grupo, con una misma estructura y pequeñas variaciones.

El lunes, bajo el eslogan "Ya basta", otros exjugadores exigieron cambios en la FIFA, aunque sin mencionar expresamente a Infantino.

"El poder ha nublado la capacidad del actual liderazgo para distinguir entre sus propios intereses y lo que realmente es mejor para el fútbol", dijeron en una carta divulgada en tres idiomas por iniciativa de Silvestre, quien lidera un panel de exfutbolistas contra el racismo.

El texto fue compartido, entre otras antiguas estrellas, por los franceses Emmanuel Petit y Robert Pires, el argentino Juan Sebastián Verón y el marfileño Didier Drogba; así como por la futbolista inglesa Lucy Bronze, vigente bicampeona de Europa con Inglaterra.

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"Durante demasiado tiempo hemos visto cómo se han tomado decisiones importantes sin consultar ni tener en cuenta a los jugadores" y "los aficionados", reclamaron.

Aunque varias voces piden su renuncia, Infantino sigue decidido a presentarse a las próximas elecciones de la FIFA, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. El italo-suizo preside el organismo rector del fútbol mundial desde 2016.

Varias federaciones nacionales le han retirado públicamente su apoyo, así como las confederaciones de Europa (UEFA), Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y Asia (AFC).

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