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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

China confirma visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos para su encuentro con Donald Trump

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Xi Jinping - Foto EFE
Donald Trump y Xi Jinping - Foto EFE
Los líderes se reunirían con el objetivo de encontrar puntos en común sobre disputas comerciales, inteligencia artificial y cuestiones estratégicas más amplias, incluyendo la guerra de Trump en Oriente Medio.

El líder chino Xi Jinping visitará Estados Unidos esta semana para dialogar con el presidente Donald Trump, según confirmó Pekín el lunes, expresando su esperanza de que estas conversaciones fortalezcan la "estabilidad estratégica" entre las dos mayores economías del mundo.

Washington ya había dejado claro que los líderes se reunirían con el objetivo de encontrar puntos en común sobre disputas comerciales, inteligencia artificial y cuestiones estratégicas más amplias, incluyendo la guerra de Trump en Oriente Medio.

Xi realizará una visita de Estado a Estados Unidos de miércoles a viernes, según un comunicado del gobierno.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, declaró que ambos líderes "mantendrían un profundo intercambio de opiniones sobre cuestiones importantes relativas a las relaciones entre China y Estados Unidos, así como a la paz y el desarrollo mundiales".

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Pekín "trabajará con Estados Unidos para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos... y gestionar adecuadamente las diferencias", añadió.

Trump recibirá personalmente a Xi en la Base Conjunta Andrews el miércoles, antes de sus reuniones al día siguiente, confirmó un funcionario estadounidense. El presidente tRUMPfue recibido por el vicepresidente chino a su llegada a Pekín para su visita de Estado en mayo.

"Hablaré de casi todo con él", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo.

La creciente guerra comercial entre ambos países es una preocupación clave: si bien ambas partes han mantenido una tregua arancelaria durante casi un año, aún no han logrado un acuerdo duradero.

El viceprimer ministro He Lifeng, principal negociador comercial de China, se encuentra en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Ambos discutieron la creación de un canal de comunicación para abordar las inquietudes relacionadas con la IA durante su encuentro del domingo.

Las advertencias sobre un posible apocalipsis de la IA han planeado sobre la próxima reunión, mientras ambos países compiten por la supremacía tecnológica.

"Estados Unidos ha propuesto que establezcamos un mecanismo de notificación entre los dos países", dijo Bessent.

Dichas notificaciones son para posibles "incidentes" o situaciones "que alcancen un nivel de seguridad nacional debido a la IA", explicó.

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