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Viernes, 23 de octubre de 2026
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México captura a los responsables del atentado con carro bomba que dejó seis muertos en el estado de Michoacán

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Policía México - Foto AFP
Policía México - Foto AFP
El ataque ocurrió frente al cuartel de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, en este estado agroexportador donde cárteles como el CJNG y la Nueva Familia Michoacana se disputan territorios para extorsionar a los productores de la zona.

Autoridades mexicanas detuvieron a tres sujetos acusados de un atentado con carro bomba, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que murieron seis personas en diciembre en el estado de Michoacán, informó este viernes el gobierno.

El ataque ocurrió frente al cuartel de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, en este estado agroexportador donde cárteles como el CJNG y la Nueva Familia Michoacana se disputan territorios para extorsionar a los productores de la zona.

Las capturas tuvieron lugar en el estado de Colima, vecino de Michoacán, donde agentes de la Marina, la policía y la fiscalía general ejecutaron órdenes de cateo que resultaron en la detención y la incautación de armas, equipo de comunicación y propaganda del cártel.

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Uno de los detenidos, identificado como David "N" o "Mando 20", es "el presunto responsable del atentado" y "se le identifica como líder de una célula del CJNG" con presencia en Colima, detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

"Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune", agregó el funcionario.

Los ataques con coche bomba son inusuales en México, pero en agosto 10 personas resultaron heridas en una atentado de este tipo en el estado de Zacatecas atribuido también al CJNG.

Este cártel, incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, también es acusado del asesinato de un alcalde de Michoacán en noviembre de 2025.

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