Funcionarios de los Bomberos de Distrito Capital (Caracas, Venezuela) impidieron que un hombre se arrojara desde el segundo piso de un edificio.

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La situación se registró en un conjunto residencial ubicado en la avenida Andrés Bello, en la parroquia El Recreo, durante la noche del pasado martes 17 de noviembre.

De acuerdo con la información disponible, el hombre llegó hasta la parte superior de la estructura luego de trepar por el techo de un establecimiento comercial cercano.

Vecinos de la zona intentaron intervenir para evitar que se lanzara, pero el hombre se resistía a recibir ayuda.

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Asimismo, según testimonios, esta persona repetía que "no había otra salida" y que estaba siendo "perseguido".

Finalmente, los funcionarios (bomberos) lograron ponerlo a salvo tras conversar varios minutos con él y realizar las respectivas maniobras de altura.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Lídice, donde quedó bajo atención médica.