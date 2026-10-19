"¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!": Trump pide cambiar el nombre de uno de los estados del país

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una polémica solicitud sobre el cambio de nombre de un lugar en el mapa.

Este vez, se trata del estado de Nuevo México, un territorio en la región Oeste del país, tocado por las Montañas Rocosas y que limita al sur con México.

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Según el mandatario, el estado debería llamarse "Nueva América (Estados Unidos)".

"Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre por el de Nueva América", dijo en su red social Truth.

Y agregó: "¡No somos México, somos los Estados Unidos de América! ¡Ese nombre aportaría un gran valor y prestigio al estado! ¡El valor de las viviendas y los ingresos aumentarían, y se sentirían aún más orgullosos al saludar a nuestra hermosa bandera estadounidense!".

"¡Quizá incluso las elecciones amañadas, por las que es conocido Nuevo México, volverían a ser honestas!", añadió.

Cabe recordar que, tras la independencia de México en 1821, la región pasó a ser territorio mexicano y se abrió el comercio por el Camino de Santa Fe.

En 1846, durante la guerra entre México y EE. UU., tropas estadounidenses la ocuparon. El Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) la cedió a EE. UU., y la Compra de Gadsden (1853) añadió la franja sur.

Fue territorio desde 1850 y se convirtió en el estado número 47 el 6 de enero de 1912, tras décadas de espera, en parte por su población mayoritariamente hispana e indígena.

Los cambios que ha pedido Trump:

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Golfo de México / “Golfo de América” (enero de 2025): Fue parte de una orden ejecutiva llamada “restaurar nombres que honran la grandeza de América”, firmada el primer día de su segundo mandato.

La presidenta Sheinbaum respondió que el Golfo de México está reconocido por la ONU.

Lago Ontario / “Lake America” (agosto de 2026): El 27 de agosto de 2026 firmó la EO 14422 para el cambio, con un plazo de 30 días para actualizar el GNIS.

Lo planteó en medio de la guerra comercial con Canadá. El primer ministro Mark Carney dijo que los canadienses seguirán llamándolo lago Ontario.