Régimen de Delcy reprime a manifestantes en Caracas: "Demostraron que siguen siendo los mismos"

Este martes 24 de noviembre se registraron forcejeos entre las fuerzas del régimen de Venezuela y grupos de trabajadores que se manifestaron en Caracas para exigir mejoras salariales. NTN24 estuvo presente en las movilizaciones y pudo entrevistar a algunos de los manifestantes que salieron heridos en medio de la represión del régimen que impidió la llegada al Palacio de Miraflores.